Vergunningsaanvraag voor woningbouw in De Moer

Er is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning aan Lobelia, kavel 59 in De Moer. De vergunningaanvraag is op 30 juni ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de bouw van een woning op kavel 59 aan Lobelia in De Moer. Het verzoek is geregistreerd onder locatiecode 2026063002080 en is op 30 juni 2026 ingediend.

De vergunning valt onder de standaardprocedure voor omgevingsvergunningen. Het gaat om het realiseren van een nieuwe woning op de genoemde kavel.