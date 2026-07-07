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Boxtel ontvangt melding voor kleinschalig tanken aan Industrieweg
Vandaag om 10:03
De gemeente Boxtel heeft een melding ontvangen voor kleinschalig tanken aan de Industrieweg 11. Deze melding is op 7 mei ingediend.
Burgemeester en wethouders van Boxtel hebben een melding ontvangen voor een kleinschalige tankvoorziening. Deze activiteit zal plaatsvinden aan de Industrieweg 11 in Boxtel.
De melding is geregistreerd onder het kenmerk 2026050700014 en zaaknummer Z/504976. Het gaat om een melding onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
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