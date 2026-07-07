Nieuwe portefeuilleverdeling Boxtel na gemeenteraadsverkiezingen

De gemeente Boxtel heeft de portefeuilleverdeling en waarneming van de burgemeester opnieuw vastgesteld. Dit besluit volgde op de vorming van een nieuw college na de verkiezingen op 18 maart. Het besluit geldt vanaf de dag na publicatie en trekt eerdere verdelingen in.

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Met de verdeling van taken binnen het college is burgemeester R.S. van Meygaarden verantwoordelijk voor onder meer openbare orde, veiligheid en migratie. Daarnaast zijn vier locoburgemeesters aangesteld om de burgemeester te vervangen bij afwezigheid. Mevrouw G.A.P.M. van Laarhoven-van Abeelen is eerste locoburgemeester, gevolgd door de heren M. Ninaber van Eijben, R.M.J. Vorstenbosch en R.I.H.G. de los Hoyos Soto.

De wethouders hebben specifieke portefeuilles toegewezen gekregen. Zo houdt Van Laarhoven zich bezig met ruimtelijke ordening en milieu, terwijl Ninaber van Eijben verantwoordelijk is voor sport en economische ontwikkeling. Vorstenbosch richt zich op zorg en onderwijs, en De los Hoyos Soto neemt financiën en infrastructuur op zich. Het besluit trad op 17 juni 2026 in werking.