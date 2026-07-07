Vergunningsaanvraag voor container bij Graafsebaan 5 in Oss

Burgemeester en wethouders van Oss hebben een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een container aan de Graafsebaan 5. Het is nog onduidelijk of de vergunning wordt verleend.

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Op 25 juni 2026 is een vergunningsaanvraag ingediend voor het plaatsen van een 10ft-container bij een locatie aan de Graafsebaan 5 in Oss. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00024487.

De gemeente heeft nog geen besluit genomen over deze aanvraag. Wie de stukken wil inzien, kan dit alleen op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dat kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.