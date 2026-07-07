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Gehandicaptenparkeerplaats in Geertruidenberg opgeheven
Vandaag om 10:04
De gehandicaptenparkeerplaats bij het Burchtplein in Geertruidenberg is opgeheven. Burgemeester en wethouders hebben besloten het verkeersbord bij huisnummer 2A24 te verwijderen.
De parkeerplaats was destijds aangelegd op aanvraag van een bewoner, maar blijkt nu niet meer nodig. Het bijbehorende verkeersbord en onderbord worden weggehaald, waardoor de plek weer beschikbaar komt voor algemeen gebruik.
Volgens de gemeente leidt het besluit niet tot onduidelijke verkeerssituaties of onevenredige nadelen voor anderen. Er is overleg geweest met de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant voordat het besluit werd genomen.
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