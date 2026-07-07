Inrit verplaatsen in Heeze: vergunning aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend voor het verplaatsen van een inrit in Heeze.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 3 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een plan op Pastoor Spieringslaan 7 in Heeze, waarbij een nieuwe inrit wordt aangelegd en een bestaande inrit aan de Soerakkerslaan verdwijnt.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 500979 en richt zich op het onderdeel uitweg of inrit. Dit betreft alleen een melding van ontvangst; de plannen zijn niet openbaar en er kan geen formele reactie worden gegeven.