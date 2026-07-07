Vergunning aangevraagd voor dakreparatie in Telefoonstraat Tilburg

In Tilburg is een vergunning aangevraagd voor dakreparatie aan een pand in de Telefoonstraat. De gemeente verwacht op 26 augustus een besluit te nemen over de aanvraag.

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De aanvraag betreft het repareren van een dak en het vervangen van dakpannen vanwege lekkage aan het pand op Telefoonstraat 21 in Tilburg. Daarbij worden tijdelijke opslag en bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008391.

De gemeente Tilburg heeft de aanvraag op 1 juli ontvangen en verwacht op 26 augustus een besluit te nemen. Indien de vergunning wordt verleend, wordt dit openbaar gemaakt en zijn de bijbehorende documenten beschikbaar voor inzage.