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Winkel met woning aan Broekhovenseweg krijgt verbouwvergunning
Vandaag om 10:08
De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een winkel aan de Broekhovenseweg 95 tot een winkel met woning.
Het besluit gaat over een bouwactiviteit die technisch van aard is. De aanvraag voor deze vergunning werd op 4 februari 2026 ingediend en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001334.
Het pand aan de Broekhovenseweg in Tilburg zal dus een nieuwe bestemming krijgen als winkel met een woning. Hiermee wordt invulling gegeven aan een herontwikkeling van de bestaande situatie.
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