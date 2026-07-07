Winkel met woning aan Broekhovenseweg krijgt verbouwvergunning

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het verbouwen van een winkel aan de Broekhovenseweg 95 tot een winkel met woning.

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Het besluit gaat over een bouwactiviteit die technisch van aard is. De aanvraag voor deze vergunning werd op 4 februari 2026 ingediend en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001334.

Het pand aan de Broekhovenseweg in Tilburg zal dus een nieuwe bestemming krijgen als winkel met een woning. Hiermee wordt invulling gegeven aan een herontwikkeling van de bestaande situatie.