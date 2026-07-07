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Beslistermijn renovatie Paleisring in Tilburg verlengd

Vandaag om 10:08

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn voor de renovatie van appartementen aan de Paleisring 12 verlengd tot 18 augustus 2026.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning, ingediend op 12 mei 2026, betreft de renovatie van appartementen aan de Paleisring 12 in Tilburg. Deze is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005996.

Door de verlenging eindigt de huidige beslistermijn op 18 augustus 2026. Het is mogelijk dat de behandeling nog wordt opgeschort, waardoor de termijn verder opschuift. Zodra er een definitief besluit is genomen, publiceert de gemeente Tilburg hierover een nieuw bericht.

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