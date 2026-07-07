Oisterwijk start proef met laadpalen zonder gereserveerde plekken

In Oisterwijk start een proef waarbij laadpalen worden geplaatst zonder gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrische auto's. De proef begint op 1 augustus en duurt tot 31 januari 2027. Het gaat om zes locaties, waaronder Haaren en Moergestel. De gemeente wil hiermee onderzoeken of laadpalen zo ook goed bruikbaar blijven.

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Normaal gesproken wijst de gemeente twee parkeerplaatsen aan bij een laadpaal die alleen bedoeld zijn voor elektrische auto's. Deze plekken worden dan juridisch vastgelegd via een verkeersbesluit. Bij deze proef wordt dat bewust niet gedaan. Alle auto's mogen er parkeren, ook als ze niet elektrisch zijn.

De proef is opgezet omdat er steeds meer elektrische auto's bijkomen, terwijl de beschikbare ruimte beperkt is. De gemeente Oisterwijk wil testen of laadpalen ook goed functioneren zonder dat een plek exclusief gereserveerd is. Het kan wel gebeuren dat een laadplek bezet is door een auto die niet aan het laden is.

Locaties van de proef

De laadpalen worden geplaatst op zes locaties: bij de Langeweg in Haaren, Langvennen Noord en Moergestelseweg in Oisterwijk, Hopveld in Moergestel, het parkeerterrein Drogerij in Oisterwijk en Den Deel in Oisterwijk. Deze plekken zijn gekozen vanwege hun toegankelijkheid en diversiteit.

De proef loopt tot juli 2027. Gedurende deze periode houdt de gemeente bij hoe vaak de laadpalen worden gebruikt en hoe inwoners de situatie ervaren. De resultaten worden na afloop openbaar gemaakt.

Het kan interessant zijn voor inwoners van Brabant om te zien hoe deze aanpak werkt in de praktijk en of het model elders toepasbaar is. De gemeente roept betrokkenen op om hun ervaringen te delen.