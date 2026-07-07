Nieuwe QR-bordjes brengen Dommeldal De Hogt tot leven

De gemeente Waalre heeft zeven QR-informatiebordjes geplaatst in Dommeldal De Hogt. Hierdoor kunnen bezoekers via hun smartphone meer leren over de natuur en geschiedenis van het gebied. De bordjes vervangen fysieke informatieborden die vaak werden beschadigd.

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In het natuurgebied Dommeldal De Hogt, dat valt onder de gemeente Waalre, kunnen wandelaars en fietsers voortaan gebruikmaken van digitale QR-informatiebordjes. Deze bordjes zijn bevestigd op zeven bankjes verspreid door het gebied. Door de QR-code te scannen met een mobiele telefoon krijgen bezoekers direct uitgebreide informatie over de plek waar zij zich bevinden.

Het digitale platform biedt informatie over bijzondere plant- en diersoorten, historische gebeurtenissen en veranderingen in de natuur. Daarnaast kunnen bezoekers zien waar andere QR-bordjes in het gebied staan, zodat ze eenvoudig meerdere locaties kunnen ontdekken. Het platform is toegankelijk voor een breed publiek en biedt de mogelijkheid om teksten te laten voorlezen of informatie in meerdere talen te bekijken.

Duurzaam alternatief

De nieuwe QR-bordjes zijn een vervanging voor de fysieke informatieborden die eerder in het gebied stonden. Deze borden werden regelmatig vernield, beklad of zelfs in brand gestoken. De gemeente Waalre heeft daarom gekozen voor een duurzamer en toekomstbestendig alternatief. Wethouder Floris Schoots heeft laten zien hoe eenvoudig de QR-codes werken.

Met deze digitale oplossing hoopt de gemeente dat bezoekers beter kunnen genieten van de natuur en het unieke verhaal van Dommeldal De Hogt. Het project is vanaf deze zomer beschikbaar en biedt recreanten een moderne manier om het gebied te verkennen.