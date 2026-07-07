Informatiebijeenkomst over plannen in noordrand Waalre

Op 2 september organiseert de gemeente Waalre een bijeenkomst over de plannen voor de noordrand. De bijeenkomst vindt plaats in Het Huis van Waalre en start om zeven uur ’s avonds.

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De gemeente Waalre werkt aan de uitwerking van de Omgevingsvisie voor de noordrand van de gemeente. Dit gebied zal vernieuwd worden om ruimte te bieden aan de groeiende bevolking van de Brainportregio Eindhoven. Tijdens de bijeenkomst op 2 september worden de uitgangspunten en kaders besproken die voortkomen uit eerdere reacties.

Bij de informatiebijeenkomst op 15 april zijn veel vragen en suggesties opgehaald. De gemeente zal nu terugblikken op die reacties en toelichting geven op de voorgestelde kaders en vervolgprocessen. Onderwerpen zoals verkeer, voorzieningen, bedrijventerreinen en het landschap komen daarbij aan bod.

Presentatie en informatiemarkt

Na een presentatie is er een informatiemarkt waar bezoekers specifieke toelichting kunnen krijgen en hun mening kunnen geven. De bijeenkomst begint om kwart voor zeven met een inloop en duurt tot negen uur ’s avonds.

Na de bijeenkomst worden de stukken vier weken ter inzage gelegd. In die periode kunnen inwoners schriftelijk reageren voordat de plannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Andere woningbouwprojecten

Naast de plannen voor de noordrand organiseert de gemeente Waalre ook aparte bewonersavonden voor de projecten High Tech Campus-Waalre en Waalre noord Fase 3. Deze worden op een later moment ingepland door de initiatiefnemers.

De bijeenkomst op 2 september is gratis toegankelijk. Aanmelden kan tot 26 augustus via [email protected].