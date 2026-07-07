Deurne stelt maatwerkvoorschriften voor geluid bij café en zaal

De gemeente Deurne heeft maatwerkvoorschriften vastgesteld voor Café Bright Side en Zaal de Zwaan aan de Blasiusstraat. Deze regels zijn bedoeld om het milieu te beschermen en richten zich specifiek op het aspect geluid.

Gevonden voor jou

Op 3 juli 2026 heeft de gemeente Deurne besloten om aanvullende regels te stellen voor Café Bright Side en Zaal de Zwaan. Het gaat om voorschriften die verder ingaan op de geluidseisen vanuit het Omgevingsplan. Dit is gedaan om het milieu beter te beschermen.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1001 en valt onder de categorie 'Milieu'. De betreffende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Deurne heeft hiermee een stap gezet om de geluidsoverlast in de omgeving te beperken.