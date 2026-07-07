Aangepaste openingstijden milieustraat en groendepot in Bernheze

Vanwege de hitte zijn de openingstijden van de milieustraat en groendepots van gemeente Bernheze deze week aangepast.

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Door de hoge temperaturen deze week zijn de openingstijden van de milieustraat en groendepots tijdelijk gewijzigd. Dit geldt voor de locaties in Bernheze en is bedoeld om medewerkers en bezoekers te beschermen tegen de warmte.

De milieustraat is op woensdag 8 juli geopend van twaalf tot vijf uur ’s middags, volgens de reguliere tijden. Op vrijdag 10 juli en zaterdag 11 juli sluit de locatie eerder, namelijk om één uur ’s middags. Beide dagen opent de milieustraat al om acht uur ’s ochtends.

Aangepaste tijden groendepot

Ook de groendepots volgen dezelfde aangepaste openingstijden. Op woensdag 8 juli blijven de tijden ongewijzigd: van twaalf tot vijf uur ’s middags. Op zaterdag 11 juli kunnen inwoners hun groenafval brengen tussen acht uur ’s ochtends en één uur ’s middags.

Vanaf maandag 13 juli gelden weer de normale openingstijden voor zowel de milieustraat als de groendepots. Bezoekers wordt aangeraden rekening te houden met de warmte en eventuele drukte op de locaties.