Bestemming Aarleseweg 24 in Best gewijzigd naar wonen

De gemeenteraad van Best heeft het TAM-omgevingsplan voor Aarleseweg 24 vastgesteld. Daarmee wordt de bestemming van deze locatie gewijzigd van ‘bedrijf’ naar ‘wonen’. De bestaande bedrijfswoning wordt een burgerwoning en er mag tot 300 m2 aan bijgebouwen worden gebouwd. Een deel van het terrein krijgt een agrarische bestemming.

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Met het vastgestelde omgevingsplan zijn ook voorwaarden opgenomen voor de sloop van bedrijfsgebouwen en de landschappelijke inpassing. Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het eerdere ontwerp, waaronder aanpassingen in de regels over de afstand tot de perceelsgrens.

Voorafgaand aan de vaststelling heeft de initiatiefnemer een dialoog gevoerd met omwonenden. Daarbij konden zij hun mening geven over het plan. Vanaf 8 juli 2026 is het definitieve omgevingsplan te bekijken in het gemeentehuis van Best en digitaal op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn op 18 augustus 2026. Wie bezwaar heeft, kan tot die datum beroep instellen bij de Raad van State.