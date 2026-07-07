Gemert-Bakel biedt subsidie voor isolatie en natuurbescherming

Vanaf 1 september kunnen inwoners van Gemert-Bakel subsidie aanvragen voor duurzame isolatie en soortenbescherming. De regeling biedt financiële steun voor natuurvriendelijk isoleren en onderzoek naar beschermde dieren zoals vleermuizen.

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Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel heeft een nieuwe subsidieregeling opgesteld die op 1 september 2026 in werking treedt. Deze regeling is bedoeld om inwoners te stimuleren hun woningen duurzamer te maken en rekening te houden met de natuur. Subsidie kan worden aangevraagd voor maatregelen zoals natuurvriendelijk isoleren en een e-DNA scan, waarmee beschermde diersoorten in woningen worden opgespoord.

De subsidie is beschikbaar voor zowel individuele bewoners als groepen van minimaal drie huishoudens in aangrenzende straten. Per woning is maximaal 500 euro beschikbaar, met een totaal budget van 100.000 euro tot eind 2027. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, zolang het budget toereikend is. Voor meer informatie en het aanvraagformulier kunnen inwoners terecht op www.gemert-bakel.nl/isoleren.