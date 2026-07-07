Gemert-Bakel past subsidieregeling isolatie aan

De gemeente Gemert-Bakel heeft de subsidieregeling voor woningisolatie aangepast. De wijzigingen gelden voor slecht geïsoleerde huizen met een WOZ-waarde tussen 477.001 en 550.000 euro. Het besluit is op 1 juli 2026 in werking getreden.

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Het college van burgemeester en wethouders heeft de regels voor isolatiemaatregelen aangescherpt. Woningen met energielabelklasse D tot en met G vallen onder de regeling, mits minstens twee bouwdelen slecht geïsoleerd zijn. Ook moeten isolatiemaatregelen voldoen aan de energiestandaarden van het RVO.

Daarnaast is bepaald dat bouwbedrijven een speciale training moeten volgen voor natuurvriendelijk isoleren. De subsidie geldt voor maximaal negentig aanvragen, met een plafond van 206.800 euro tot november 2028. Het subsidieplafond wordt bekendgemaakt op de website van de gemeente.

Het besluit is op 23 juni vastgesteld en sinds 1 juli 2026 van kracht.