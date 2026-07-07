Groen licht voor 19 appartementen op locatie Maria Goretti in St. Willebrord

De gemeenteraad van Rucphen heeft het omgevingsplan voor 19 koopappartementen op de locatie van basisschool Maria Goretti in St. Willebrord goedgekeurd. Het plan gaat over de Pastoor Bastiaansensingel 21 en treedt binnenkort in werking.

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Op 10 juni heeft de gemeenteraad van Rucphen het "TAM-omgevingsplan St. Willebrord - Maria Goretti" definitief vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van negentien koopappartementen mogelijk op het terrein van de voormalige basisschool Maria Goretti aan de Pastoor Bastiaansensingel 21. Het gebied is kadastraal bekend onder sectie D, perceelnummers 9552, 9551 en een deel van 8555.

Omwonenden hebben via een informatiebijeenkomst op 24 november vorig jaar mee kunnen praten over de plannen. Reacties zijn verwerkt in een verslag dat onderdeel is van het besluit. Vanaf woensdag 8 juli tot en met 19 augustus ligt het omgevingsplan ter inzage, zowel online als in het gemeentehuis van Rucphen. Vanaf vier weken na de officiële bekendmaking treedt het plan in werking.