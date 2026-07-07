Oisterwijk informeert raad over digitale afhankelijkheid

Het college van Oisterwijk heeft een brief vastgesteld over digitale afhankelijkheid van technologiebedrijven buiten Europa. Ook zijn vragen van de CDA-fractie en de resultaten van een Wmo-onderzoek besproken.

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Het gemeentebestuur van Oisterwijk heeft tijdens de vergadering op 30 juni 2026 meerdere besluiten genomen. Een daarvan is het informeren van de gemeenteraad over digitale afhankelijkheid. In een brief worden de belangrijkste risico’s en afhankelijkheden uitgelegd. Hiermee is toezegging 453 afgehandeld.

Daarnaast heeft het college gereageerd op vragen van de CDA-fractie over een aanvullende overeenkomst binnen de SRBT-Woondeal. Dit is gedaan via een brief. Tot slot zijn de resultaten van het Wmo-cliëntervaringsonderzoek 2025 gedeeld. Hieruit blijkt dat gebruikers de ondersteuning als ruim voldoende beoordelen.