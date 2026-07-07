Vergunning aangevraagd voor wijziging dakbedekking in Uden

Er is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van de dakbedekking op een woning aan de Bronkhorstsingel in Uden. Het gaat om een wijziging op een eerder verleende vergunning.

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De gemeente Maashorst heeft op 2 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag betreft een woning aan de Bronkhorstsingel 2 in Uden en gaat over het wijzigen van de dakbedekking. Het is een aanvulling op een eerder verleende vergunning voor het verbouwen van de woning.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 55091-2026 en valt onder de categorieën Bouwactiviteit (technisch) en Bouwactiviteit (omgevingsplan). Belangstellenden kunnen de aanvraag bekijken door contact op te nemen met de gemeente Maashorst. Vermeld daarbij het zaaknummer.