Gemeente Maashorst werkt aan revisie omgevingsvergunning in Uden

Burgemeester en wethouders van Maashorst willen een omgevingsvergunning wijzigen voor Frontstraat 4 in Uden. Het ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage. Geïnteresseerden kunnen tot 18 augustus de stukken bekijken.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst hebben een ontwerpbesluit opgesteld om een omgevingsvergunning milieu aan te passen. Dit betreft een revisie voor een locatie aan Frontstraat 4 in Uden. Het besluit en de bijbehorende documenten zijn vanaf dinsdag 7 juli 2026 tot en met vrijdag 18 augustus 2026 beschikbaar voor inzage.

De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl. Wie liever fysiek inzage wil, kan contact opnemen met de gemeente Maashorst. Eventuele vragen over het ontwerpbesluit kunnen per e-mail worden gesteld aan de Omgevingsdienst Brabant Noord, onder vermelding van zaaknummer Z/185340.