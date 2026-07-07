Brabantse vlag op 40 meter hoogte: 'We hebben groots uitgepakt'

Spierings Mobile Cranes in Oss pakt uit op de Dag van de Zachte G. "Wij hebben zeker weten groots uitgepakt. We vinden dit een superinitiatief. Wij zijn echt een Brabants familiebedrijf waar 400 mensen werken", vertelt Michelle. Daarom hijst het bedrijf de Brabantse vlag. "Maar wel op veertig meter hoogte!"

"Hier zeggen we gewoon gedag tegen elkaar en kennen we elkaar. En als er iets te vieren valt, doen we dat op zijn Brabants, met een worstenbroodje. Grappig is dat we nu een aantal Koreanen op bezoek hebben. Die hebben we gisteren geprobeerd uit te leggen wat de zachte G inhoudt. Maar dat blijkt toch lastig", lacht ze.

Gelukkig weten we dat in Brabant maar al te goed. De zevende van de zevende staat dan ook volledig in het teken van de zachte G en het Brabants gevoel. De Brabantse Top 100 wordt dinsdag live uitgezonden vanaf het terras van Gij en Ik in Gemert. Het volledige programma vind je hier.

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