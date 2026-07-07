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Graafmachine vliegt plots in brand bij afvalbedrijf in Oisterwijk

Vandaag om 10:46 • Aangepast vandaag om 11:57
Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een graafmachine is dinsdagochtend uit het niets in brand gevlogen bij een afvalbedrijf aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk. De machine stond in een loods vol puin toen plotseling de achterkant vlam vatte.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer werd opgeroepen en kwam met spoed ter plaatse. Er raakte niemand gewond. Wel kwam er veel rook vrij bij de brand. De machine raakte zwaar beschadigd en moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

  • Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Graafmachine in brand aan de Sprendlingenstraat in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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