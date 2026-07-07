Speciale Zachte G-bakjes getrakteerd in Gemert

Op de Dag van de Zachte G mogen traktaties natuurlijk niet ontbreken. Speciale 'Zachte G-bakjes' bijvoorbeeld. En zoals het een echt Brabants samenzijn betaamt, zal het daar dinsdag zeker niet bij blijven.

Later vandaag worden worstenbroodjes in de vorm van een G uitgedeeld. Deze zijn verkrijgbaar bij verschillende bakkerijen in Brabant. Ook wordt de pizzaoven al heet gestookt voor de worstenbroodpizza's.

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