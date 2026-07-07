Mannen die huis overvielen wilden ergens anders toeslaan, denkt politie

De drie jonge overvallers die maandagavond rond half acht een huis binnendrongen in Geldrop, wilden eigenlijk toeslaan in een ander huis. Ze hebben zich waarschijnlijk vergist, meldt de politie dinsdag na onderzoek. Niemand raakte gewond bij de overval en de daders gingen er zonder buit vandoor.

Volgens getuigen stormden de drie mannen met een vuurwapen het huis binnen. De daders doorzochten de woning en haalden spullen overhoop. Kort daarna vluchtten ze in een donkerkleurige stationwagen.

Uit politieonderzoek blijkt dat het hoogstwaarschijnlijk om een vergisoverval gaat. Vermoedelijk hadden de daders een andere woning als doelwit. De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Ook camerabeelden kunnen van belang zijn.

Daders zijn rond de 20

De politie is op zoek naar drie verdachten van rond de 20 jaar. Een van hen is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een smal gezicht, een lichte huidskleur en zwart haar. Hij droeg een grijs trainingsjack. De tweede verdachte heeft een licht getinte huidskleur en droeg een bivakmuts. De derde verdachte heeft eveneens een licht getinte huidskleur en kort donker haar.