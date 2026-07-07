Vera de Brouwer eerste vrouwelijke gildekoning in Goirle

Vera de Brouwer is afgelopen weekend tijdens het Koningsschieten in Goirle uitgeroepen tot de nieuwe gildekoning. Ze is de eerste vrouw die deze titel draagt in de geschiedenis van het Schuttergilde Sint Joris.

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Afgelopen zaterdag 4 juli vond het vierjaarlijkse Koningsschieten plaats bij het Schuttergilde Sint Joris in Goirle. Het evenement, dat al eeuwenlang traditie is, bracht een historische primeur: Vera de Brouwer mag zich de eerste vrouwelijke gildekoning noemen.

Na de ceremonie werd Vera de Brouwer officieel ontvangen door burgemeester Mark van Stappershoef. In het gemeentehuis sprak hij zijn trots uit en feliciteerde haar met haar bijzondere prestatie. De traditionele erewijn werd geschonken om dit historische moment te vieren.

Het Schuttergilde Sint Joris bestaat al 457 jaar en is daarmee een van de oudste gilden in de regio. Het Koningsschieten is een van de tradities die het gilde in ere houdt. Het evenement trekt iedere vier jaar veel aandacht, zowel van leden als van de lokale gemeenschap.

Met de benoeming van Vera de Brouwer is een mijlpaal bereikt voor het Schuttergilde en de gemeente Goirle. Deze primeur onderstreept dat tradities ook ruimte bieden voor vernieuwing en inclusiviteit.