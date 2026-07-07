Heeze-Leende pakt gezamenlijk begrotingstekort aan

De fracties in Heeze-Leende hebben een gezamenlijke motie ingediend om het financiële tekort van de gemeente aan te pakken. Door samen te werken willen zij duidelijke kaders bieden voor de begroting van 2027. Het oplopende tekort is een gevolg van minder middelen uit het Gemeentefonds vanaf 2026. Lastenverhogingen voor inwoners worden hierbij niet als eerste oplossing gezien.

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De fracties Algemeen Belang Heeze-Leende, PRO Heeze-Leende, VVD, CDA, LOKAAL Heeze-Leende en Partij voor Oud en Jong hebben een bijzondere stap gezet door intensief samen te werken aan een motie. Hiermee willen ze het college ondersteunen bij het maken van keuzes om de begroting sluitend te krijgen.

Het tekort is ontstaan door de daling van de financiële bijdrage vanuit het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen vanaf 2026 minder geld van het Rijk, wat landelijk bekendstaat als het ravijnjaar. Ook Heeze-Leende wordt hierdoor geconfronteerd met een structurele opgave.

Grote rol voor samenwerking

De fracties hebben bewust gekozen om ondanks politieke verschillen samen op te trekken. Na intensieve overleggen en afstemmingsmomenten is een motie opgesteld met richtinggevende principes en uitgangspunten. Het doel is om de financiën duurzaam op orde te brengen en een breed gedragen aanpak te realiseren.

Bij het zoeken naar oplossingen wordt kritisch gekeken naar uitgaven en mogelijkheden om efficiënter te werken. Het verhogen van de onroerendezaakbelasting (OZB) komt alleen in beeld als dat gepaard gaat met besparingen die basisvoorzieningen, zoals dorpshuizen en sportaccommodaties, behouden of versterken.

Investeringen onder de loep

Na de zomer zullen geplande investeringen opnieuw worden beoordeeld. De effecten van deze keuzes worden vooral zichtbaar na 2027 en moeten bijdragen aan een financieel gezonde toekomst voor de gemeente. Zorgvuldigheid is daarbij essentieel.

Met deze motie laten de fracties zien dat ze bereid zijn politieke verschillen opzij te zetten om te zorgen voor financiële stabiliteit. Ze spreken het vertrouwen uit dat het college binnen de gestelde kaders tot een verantwoord en evenwichtig begrotingsvoorstel komt.