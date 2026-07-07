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Bloemist geeft kleur aan Dag van de Zachte G: 'zachtgele gerbera's'
Vandaag om 11:49 • Aangepast vandaag om 12:40
Wat mooi! Een bloemist komt naar de studio en heeft iets meegenomen. Hij heeft een emmer vol 'zachtgele gerbera's' bij zich. Die worden uitgedeeld aan de bezoekers op het terras op het Ridderplein in Gemert.
Daar wordt dinsdag de hele dag radio gemaakt vanaf het terras van café Gij en Ik. Op het Ridderplein vinden bovendien verschillende activiteiten plaats om de Dag van de Zachte G te vieren. Het volledige programma vind je hier.
Alles over de Dag van de Zachte G volg je in ons liveblog.
Alle artikelen over de Dag van de Zachte G vind je op onze themapagina.
Kijk en luister live naar de Dag van de Zachte G
Op gratis videoplatform Brabant+ kijk en luister je de hele dag naar de Brabantse Top 100 tijdens de Dag van de Zachte G. Je hebt hiervoor geen account nodig.
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