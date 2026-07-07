Bloemist geeft kleur aan Dag van de Zachte G: 'zachtgele gerbera's'

Wat mooi! Een bloemist komt naar de studio en heeft iets meegenomen. Hij heeft een emmer vol 'zachtgele gerbera's' bij zich. Die worden uitgedeeld aan de bezoekers op het terras op het Ridderplein in Gemert.

Daar wordt dinsdag de hele dag radio gemaakt vanaf het terras van café Gij en Ik. Op het Ridderplein vinden bovendien verschillende activiteiten plaats om de Dag van de Zachte G te vieren. Het volledige programma vind je hier.

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