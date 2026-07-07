Kaatsheuvel krijgt nieuw skatepark

Deze week begint de aanleg van een nieuw skatepark in Kaatsheuvel, bij de Europalaan. Het huidige park wordt eerst gesloopt en donderdag plaatst de aannemer bouwhekken. Het vernieuwde park krijgt een betere ondergrond en is geschikt voor alle niveaus.

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Het huidige skatepark nabij de Europalaan wordt deze week verwijderd. Zowel het hekwerk als de metalen skate-elementen maken plaats voor een compleet vernieuwd ontwerp. Donderdag worden bouwhekken geplaatst en kan de aanleg beginnen.

Het nieuwe ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met een klankbordgroep van toekomstige gebruikers. Het nieuwe park wordt iets groter en biedt verbeteringen voor zowel beginnende als ervaren skaters. Een belangrijk onderdeel is de nieuwe ondergrond, gemaakt van één stuk schuimbeton.

Betere flow en minder onderhoud

Schuimbeton zorgt voor een vlakke ondergrond, wat de flow en het gebruikscomfort aanzienlijk verbetert. Daarnaast vraagt deze duurzame inrichting minder onderhoud, waardoor het skatepark jarenlang intensief gebruikt kan worden.

Als alles volgens planning verloopt, kunnen skaters dit najaar genieten van het vernieuwde park. Tot die tijd blijft de locatie een bouwplaats.