Noordzijde Landgoed Gulbergen overgedragen

Het noordelijke deel van Landgoed Gulbergen is nu in handen van Landgoed Heidehof. Dit gebied tussen de A270 en de spoorlijn wordt de komende jaren ontwikkeld tot een groen landschapspark.

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Landgoed Heidehof heeft het noordelijke deel van Landgoed Gulbergen officieel overgenomen. Het terrein, dat ligt tussen de A270 en de spoorlijn, krijgt een nieuwe invulling met ruimte voor natuur, recreatie en duurzame landbouw.

Het park wordt ontwikkeld als een toegankelijk gebied waar ook natuurbegraven mogelijk wordt. Daarnaast krijgt Herenboeren Vaarlese Hoef, een duurzame coöperatie van boeren, een plek in het gebied.

Start werkzaamheden

De eerste stappen in de ontwikkeling beginnen naar verwachting dit najaar. Dan worden nieuwe bomen geplant en landschapselementen toegevoegd om het park vorm te geven.

Landgoed Gulbergen ligt nabij Nuenen en is al jaren bekend als een recreatiegebied. Met de overdracht van het noordelijke deel aan Landgoed Heidehof wordt een nieuwe fase ingeluid voor het terrein.