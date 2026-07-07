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DAG VAN DE ZACHTE G

Bossche brouwerij Heineken proost op de Dag de zachte G: 'Wel met een 0.0'

Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 12:37
Proosten met 0.0 bij Heineken
Proosten met 0.0 bij Heineken

Bij de brouwerij van Heineken wordt dinsdag geproost op de Dag van de Zachte G. "We vinden het leuk om mee te doen. Leuk om de zachte G te vieren. Aan iedereen die vandaag werkt delen we een 0.0 uit", zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Profielfoto van Sander van HirtumProfielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Sander van Hirtum & Daan Daniëls

"Wij zijn natuurlijk een heel Brabantse brouwerij. We staan sinds 1958 in Den Bosch en er werken heel veel mensen uit de omstreken en Den Bosch. We werken natuurlijk hard, maar staan ook voor gezelligheid. Brabant is voor ons heel belangrijk. En bierbrouwen is heel gezellig. We zijn wel aan het werk, daarom 0.0 biertjes."

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