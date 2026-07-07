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Bossche brouwerij Heineken proost op de Dag de zachte G: 'Wel met een 0.0'
Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 12:37
Bij de brouwerij van Heineken wordt dinsdag geproost op de Dag van de Zachte G. "We vinden het leuk om mee te doen. Leuk om de zachte G te vieren. Aan iedereen die vandaag werkt delen we een 0.0 uit", zegt een woordvoerder van het bedrijf.
"Wij zijn natuurlijk een heel Brabantse brouwerij. We staan sinds 1958 in Den Bosch en er werken heel veel mensen uit de omstreken en Den Bosch. We werken natuurlijk hard, maar staan ook voor gezelligheid. Brabant is voor ons heel belangrijk. En bierbrouwen is heel gezellig. We zijn wel aan het werk, daarom 0.0 biertjes."
Alles over de Dag van de Zachte G volg je in ons liveblog.
Alle artikelen over de Dag van de Zachte G vind je op onze themapagina.
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