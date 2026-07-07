Auto na weken in bouwput eindelijk weggehaald: 'Hij heeft geluk gehad'

Na weken van vraagtekens en eromheen werken is de auto die op de parkeerplaats stond aan de Dommelshei in Veldhoven weg. Het scheelde weinig of de wagen was weggesleept door de gemeente, maar de eigenaar heeft hem maandagavond opgehaald. "Het is met een sisser afgelopen voor hem", lacht grondwerker Wim Meulenbroeks.

Het was twee weken lang een raadsel van wie de rode auto was. Terwijl er volop gegraven werd op de parkeerplaats bij de Plus, stond er nog één verdwaalde auto. Die had op 22 juni al weg moeten zijn, toen de werkzaamheden begonnen. Maar dagen later stond de rode auto nog altijd op dezelfde plek.

Omdat de eigenaar van de auto nergens te bekennen was, werd er noodgedwongen om de wagen heen gewerkt. "We moesten ook een afritje maken zodat ie nog weg kon rijden als ie hem zou komen ophalen", vertelt Wim.

Uiteindelijk begon de situatie te lang te duren. "De gemeente en politie hadden al een hele procedure in gang gezet en die auto zou vandaag of morgen weggesleept worden", vervolgt Wim. "Maar gistermiddag stond de eigenaar hier ineens op de parkeerplaats."

Waarom de man zijn auto zo lang heeft laten staan is nog altijd de vraag. "We hebben hem niet gesproken. Hij stak alleen z’n handje op, stapte in en reed weg."

Sinds 22 juni mag er niet meer worden geparkeerd voor de werkzaamheden. De eigenaar riskeerde daarom een forse boete. En als de auto daadwerkelijk was weggesleept, was het voor hem flink in de papieren gelopen. Zover kwam het niet. "Hij heeft geluk gehad", lacht Wim.