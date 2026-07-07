Wachttijden stroomaansluiting in Bergeijk door vol elektriciteitsnet

Vanaf 1 juli kunnen nieuwe stroomaansluitingen in Bergeijk op een wachtlijst komen door netcongestie. Dit kan invloed hebben op bouw- en verduurzamingsplannen.

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Het elektriciteitsnet in Bergeijk zit vol, wat zorgt voor wachttijden bij nieuwe of zwaardere stroomaansluitingen. Vanaf 1 juli 2026 kunnen aanvragen niet altijd direct worden verwerkt. Dit heeft gevolgen voor inwoners die plannen hebben om te bouwen, te verbouwen of hun woning te verduurzamen.

Bij verduurzaming, zoals het installeren van een warmtepomp of laadpaal, is het belangrijk om vooraf te controleren of de huidige stroomaansluiting volstaat. De gemeente adviseert om een erkende installateur in te schakelen en contact op te nemen met netbeheerder Enexis om de mogelijkheden en wachttijden te bespreken.

Vergunning is geen garantie

Zelfs als er een vergunning van de gemeente is afgegeven, betekent dit niet dat een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting meteen beschikbaar is. Dit kan invloed hebben op de uitvoering van plannen. Inwoners worden daarom geadviseerd om vroegtijdig onderzoek te doen naar de haalbaarheid van hun energievoorziening.

Meer informatie over netcongestie en wat dit betekent voor specifieke situaties is te vinden op www.bergeijk.nl/netcongestie.