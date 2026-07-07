Opblaasplastic inleveren bij Mobiel Scheidingsstation in Bergeijk

Afgedankte opblaasartikelen van plastic kun je tot 1 september gratis inleveren bij het Mobiel Scheidingsstation in Bergeijk. Dit voorkomt vervuiling van het PMD-afval en bespaart ruimte in je restafvalcontainer.

Gevonden voor jou

Het Mobiel Scheidingsstation rijdt regelmatig langs alle kernen van Bergeijk. Hier kun je huishoudelijk afval kwijt dat niet in de restafvalcontainer of PMD-zak thuishoort. Tot 1 september is het ook mogelijk om plastic zomerartikelen, zoals opblaasbare zwembanden, gratis in te leveren, mits deze in een boodschappentas passen.

Opblaasplastic hoort normaal gesproken bij het restafval, omdat het geen verpakkingsmateriaal is en dus niet kan worden gerecycled als PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken). Door dit afval apart in te leveren, help je mee om het PMD schoon te houden. Op deze manier draag je bij aan een betere scheiding van afvalstromen.

Wat kun je nog meer inleveren?

Bij het Mobiel Scheidingsstation kun je ook andere afvalstromen inleveren, zoals batterijen, cartridges, spaar- en ledlampen, hard kunststof zoals speelgoed en emmers, kleine elektrische apparaten, metalen en schoon piepschuim (EPS). Ook dichte verfblikken, lege spuitbussen en cosmetica zoals make-up en parfum worden geaccepteerd.

Medicijnen en chemisch afval mogen niet bij het Mobiel Scheidingsstation worden afgegeven. Hiervoor kun je terecht bij de milieustraat of bij de apotheek in Bergeijk. Controleer de Afvalwijzer om te zien wanneer het Mobiel Scheidingsstation bij jou in de buurt komt.