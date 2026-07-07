Dit is hoe Brabanders de Dag van de Zachte G vieren

De Dag van de Zachte G leeft. De zevende van de zevende werd door Omroep Brabant uitgeroepen tot een dag die in het teken staat van de zachte G en het Brabants gevoel. Op verschillende plekken in Brabant wordt daar aandacht aan besteed.

Medewerkers van Waterschap Aa en Maas hebben hun favoriete woorden met een zachte G gedeeld: grasmat, gezelligheid en de gewone bronlibel.

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Anja en Tonnie van de Burgt luisteren naar de Brabantse Top 100 op de Dag van de Zachte G. Niet vanuit thuis, maar vanuit Duitsland. Ze staan met de camper in Neuengland. Met de Brabantse vlag in top:

Luisteren naar de Dag van de Zachte G vanuit Duitsland

We gaan nog verder internationaal. Ook in Zweden staat de radio op de Brabantse Top 100:

Willy en Maria luisterden vanmorgen naar de Brabantse Top 100 en dachten: 'we pakken gewoon de fiets'. Vanuit Uden kachelden ze op hun gemak naar Gemert. Op het terras voor de studio van Omroep Brabant pakken ze een lekker verkoelend drankje en genieten van de muziekbingo die zo gaat beginnen. "Staan we wel goed op de foto?", lacht Maria.

Willy en Maria in Gemert

Prowise haakt in op de Dag van de Zachte G:

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Bij Omroep Brabant proosten we op de Dag van de Zachte G:

Proosten op de zachte G bij Omroep Brabant.

De photobooth van de Dag van de Zachte G wordt ook goed gebruikt:

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Stuur ook jouw foto's en video's van hoe jij de Dag van de Zachte G viert in via [email protected]. Alles over de Dag van de Zachte G volg je in ons liveblog. Alle artikelen over de Dag van de Zachte G vind je op onze themapagina.