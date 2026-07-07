EK-ganger Maaike de Waard is als goede wijn: 'Ik ben nooit uitgeleerd'

Met haar 29 jaar is Maaike de Waard uit Son en Breugel de oudste zwemster van de nationale ploeg. De ervaren rugslagspecialiste veroverde afgelopen weekend meerdere EK-tickets en krijgt binnen het nieuwe buddysysteem van TeamNL een mentorrol voor jonge zwemmers. "Het is niet dat we hand in hand langs het zwembad lopen, maar ik kan altijd helpen bij vragen."

Binnen de zwemploeg worden ervaren zwemmers gekoppeld aan talenten. "Ik heb in de loop der jaren zwemmers zien vertrekken, maar ook veel nieuwe gezichten zien komen", zegt De Waard. "Ik weet nog goed dat ik het als jonge meid spannend vond bij een groot toernooi. In het buddysysteem staan wij open voor vragen en proberen we te helpen." Ze zeggen weleens: hoe ouder, hoe beter, over een fles wijn. Laten we De Waard vergelijken met een goede fles wijn. Haar piekleeftijd heeft ze normaal gesproken achter de rug, maar toch blijft ze zich op haar 29e verbeteren. Zo zwom ze afgelopen weekend tijdens het NK een persoonlijk record (PR) op de 100 meter rugslag. Op die afstand en de 50 meter kwalificeerde ze zich voor het EK volgende maand in Parijs. "Ik had er vertrouwen in dat ik het EK zou halen, maar ik legde mezelf de druk op om een PR te zwemmen."

"Ik stop mijn hele leven in de sport."

Dat er nog rek in zit, is de belangrijkste reden dat De Waard alles blijft geven voor het zwemmen. "Als ik het gevoel heb dat ik me kan verbeteren, dan ga ik daar vol voor. Ik stop mijn hele leven in de sport. Stel dat de resultaten uitblijven, dan denk ik dat de lol snel verdwijnt." De komende jaren zet ze nog gewoon iedere ochtend de wekker om naar het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven te gaan. "Eerst een zwem- en landtraining, daarna naar huis en 's middags rijd ik weer naar het zwembad. Dag in, dag uit hetzelfde riedeltje, maar ik hou van structuur." Naast keihard trainen gaat het om details die het verschil maken. Dat kan net dat extra procentje zijn waardoor ze bij het EK meedoet om de medailles. "Het gebeurde bijvoorbeeld weleens dat ik aan het einde van een wedstrijd bijna begon te hyperventileren. Op advies van mijn coach heb ik gekeken naar mijn adempatroon, dat helpt me. Sowieso ben ik nooit uitgeleerd."

"Die mindset gaat me zeker helpen."