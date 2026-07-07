Robèrt van Beckhoven serveert lunch aan 14 gelukkige Brabanders

14 Brabanders hebben het geluk dat ze op de Dag van de Zachte G een exclusieve lunch hebben gewonnen van niemand minder dan Robèrt van Beckhoven. Op het terras van Gij en Ik in Gemert zit de meesterbakker zelf aan het hoofd van de tafel.

Masja uit Etten-Leur is een van de gelukkigen. "Ik ben een Brabantse in hart en nieren, maar ik woon sinds twee maanden in Tholen", zegt ze. "Ik ben wel geboren en getogen in Brabant. De lunch is echt heerlijk. We krijgen uitgebreid uitleg van Robèrt. We moeten voortaan desem zeggen en geen zuurdesembrood", lacht ze. Samen met haar tafelgenoten heeft ze het prima naar haar zin. "Je voelt je meteen thuis. We spreken allemaal Brabants, maar ieder met een eigen dialect. Zo leren we van elkaar. Mijn favoriete Brabantse woord? Kei goeiemorgen."

Antonette uit Nistelrode heeft net een 'snee mik' op haar bord gelegd als Robèrt even toelicht wat er allemaal nog meer te eten is. "Zeeuwse bolussen, maar gevuld met Brabantse room", lacht Robèrt, die zelf het hardst moet lachen. "Verder lekker brood en nog veel meer." De favoriete Brabantse woorden van de meesterbakker zijn 'gezellig' en 'mango'. Maar hoe maak je een lunch nu echt Brabants? "Beginnen met een worstenbroodje natuurlijk. Maar nee, gewoon gezelligheid, daar begint het mee."

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