Commissaris van de Koning Ina Adema: 'In Brabant voel ik me thuis'

Ze is geboren in Amsterdam en studeerde in Groningen. Daarna was ze gemeenteraadslid in Deventer en burgemeester van Veghel en Lelystad. Ze heeft heel Nederland gezien, maar in Brabant voelt commissaris van de Koning Ina Adema zich thuis. Dat vertelde ze dinsdag op de radio tijdens de Dag van de Zachte G.

DJ Koen Wijn vroeg aan de baas van de provincie wat voor haar het Brabantse gevoel is. "Wat mij echt getroffen heeft, is dat Brabanders net wat milder zijn, net wat minder scherp. Dat waardeer ik heel erg. En de combinatie van denken en doen. We zijn ook een zeer innovatieve en economisch sterke regio. En ja, een kopje koffie en een worstenbroodje zijn niet te versmaden."

De commissaris heeft ook een goed gevoel bij de zachte G. "Dat voelt wel als thuis, omdat ik thuis ben in Brabant. Als ik mensen hoor met een zachte G, denk ik: hè, Brabanders. En dan weet ik vaak ook nog wel uit welk deel van Brabant ze komen. In die zin voelt het als thuis en dat geeft een warm gevoel."

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