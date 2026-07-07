Awakenings Festival in Hilvarenbeek op 10, 11 en 12 juli

Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli vindt het Awakenings Festival plaats in Hilvarenbeek. Duizenden technoliefhebbers komen naar het evenement, dat bekend staat om zijn sfeervolle en goed georganiseerde aanpak. De gemeente en organisatie hebben afspraken gemaakt om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Gevonden voor jou

Het festival zorgt jaarlijks voor een bruisende sfeer en trekt bezoekers uit binnen- en buitenland. Dit jaar is het evenement verspreid over drie dagen: vrijdag, zaterdag en zondag. De muziek stopt op vrijdag en zaterdag om één uur ’s nachts en op zondag om elf uur ’s avonds.

Om alles soepel te laten verlopen, zijn duidelijke afspraken gemaakt over bereikbaarheid, geluid en veiligheid. Soundchecks worden uitgevoerd op donderdag tussen twee uur ’s middags en acht uur ’s avonds, en tijdens de ochtenden van het festival. Deze duren maximaal twee uur.

Impact op de omgeving

Het festival heeft impact op de omgeving, maar de organisatie probeert dit zoveel mogelijk te beperken. Er is speciale aandacht voor het beperken van geluidsoverlast en het goed regelen van het verkeer rondom het terrein. Zowel de gemeente als de organisatie kijkt uit naar een succesvol weekend.

Omwonenden kunnen tijdens het festival vragen of klachten melden bij de organisatie via een speciaal telefoonnummer. Het nummer is alleen bereikbaar tijdens de openingstijden van het festival. Voor meer informatie is er een aparte pagina beschikbaar voor omwonenden.