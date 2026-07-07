Vergunning verleend voor erker bij woning in Ossendrecht

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een erker aan een woning aan de Stenenhoef 33 in Ossendrecht.

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De vergunning is op 1 juli 2026 verzonden naar de aanvrager. Het gaat om een bouwplan voor een erker aan het adres Stenenhoef 33, 4641 CG in Ossendrecht. Burgemeester en wethouders hebben het besluit volgens de gebruikelijke procedure genomen.

De woning in Ossendrecht krijgt door de bouw van de erker een uitbreiding. Het besluit is vastgelegd in een officiële beschikking en verzonden vanuit Hoogerheide. Inwoners kunnen meer informatie vinden via de gemeente Woensdrecht.