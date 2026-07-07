Vergunning verleend: kozijnen aanpassen op de Tulp in Hoogerheide

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor het aanpassen van kozijnen aan de Tulp 24 in Hoogerheide. De vergunning is verzonden op 1 juli.

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De eigenaar van het pand aan de Tulp 24 in Hoogerheide heeft toestemming gekregen om de kozijnen aan te passen. Het besluit is door de gemeente Woensdrecht verzonden op 1 juli 2026.

De vergunning maakt deel uit van een standaard procedure die door de gemeente wordt gehanteerd. Het betreft een eenvoudige bouwkundige aanpassing waarvoor geen uitgebreide vergunning nodig is.