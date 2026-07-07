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Vergunning verleend: kozijnen aanpassen op de Tulp in Hoogerheide
Vandaag om 13:58
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben een vergunning verleend voor het aanpassen van kozijnen aan de Tulp 24 in Hoogerheide. De vergunning is verzonden op 1 juli.
De eigenaar van het pand aan de Tulp 24 in Hoogerheide heeft toestemming gekregen om de kozijnen aan te passen. Het besluit is door de gemeente Woensdrecht verzonden op 1 juli 2026.
De vergunning maakt deel uit van een standaard procedure die door de gemeente wordt gehanteerd. Het betreft een eenvoudige bouwkundige aanpassing waarvoor geen uitgebreide vergunning nodig is.
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