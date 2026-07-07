Navigatie overslaan
Ontdek

Kabel- en leidingwerkzaamheden toegestaan in Putte

Vandaag om 13:58

In Putte is toestemming gegeven voor kabel- en leidingwerkzaamheden op de Zr. Will van Hooijdonkstraat 4. De vergunning is op 19 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden hebben betrekking op het aanleggen, vervangen of aanpassen van kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen. Dit soort voorzieningen zorgt bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en internet.

De locatie van de werkzaamheden bevindt zich aan de Zr. Will van Hooijdonkstraat 4 in Putte, een adres binnen de gemeente Woensdrecht. Het besluit is op 19 juni 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Woensdrecht.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Woensdrecht

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.