Kabel- en leidingwerkzaamheden toegestaan in Putte

In Putte is toestemming gegeven voor kabel- en leidingwerkzaamheden op de Zr. Will van Hooijdonkstraat 4. De vergunning is op 19 juni 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden hebben betrekking op het aanleggen, vervangen of aanpassen van kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen. Dit soort voorzieningen zorgt bijvoorbeeld voor elektriciteit, gas, water en internet.

De locatie van de werkzaamheden bevindt zich aan de Zr. Will van Hooijdonkstraat 4 in Putte, een adres binnen de gemeente Woensdrecht. Het besluit is op 19 juni 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Woensdrecht.