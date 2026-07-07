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Vergunning verleend voor Vierdaagse-ontvangst in Cuijk

Vandaag om 13:58

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de Vierdaagse-ontvangst op 24 juli 2026 bij het Voormalig Gemeentehuis in Cuijk.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 2 juli 2026 door de gemeente Land van Cuijk officieel goedgekeurd. Het evenement vindt plaats op het Louis Jansenplein 1 in Cuijk, bij het Voormalig Gemeentehuis.

Het betreft een ontvangst in het kader van de Vierdaagse, een bekend evenement in de regio. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00003132.

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