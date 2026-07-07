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Horeca toegestaan tijdens Vierdaagse in Beers
Vandaag om 13:58
De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor horeca tijdens de Vierdaagse op 24 juli 2026. Het evenement vindt plaats nabij het kerkplein in Beers.
De vergunning is op 3 juli 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat horecavoorzieningen tijdens de Vierdaagse op het kerkplein in Beers zijn toegestaan.
Het betreft locatie Kerkeveld 2, 5437BH Beers. De Vierdaagse trekt jaarlijks veel bezoekers en het toevoegen van horeca biedt extra voorzieningen voor wandelaars en bezoekers.
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