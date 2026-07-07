Opening N321 Gassel krijgt vergunning

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de opening van de vernieuwde N321 op 17 juli 2026. Het evenement vindt plaats aan de Schaarweg in Gassel.

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De vergunning is op 2 juli 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het evenement zal de officiële opening van de vernieuwde provinciale weg markeren.

De N321 speelt een belangrijke rol in de regio en de vernieuwde weg zal naar verwachting zorgen voor een betere verkeersdoorstroming. Het evenement vindt plaats op een zaterdag, wat het voor veel mensen mogelijk maakt om deel te nemen.