Vergunning verleend voor verkoopwagen op Weijerplein, Boxmeer

Vanaf 1 juli 2026 mag een mobiele verkoopwagen voor advies en verzekeringen op maandagen staan op het Weijerplein in Boxmeer.

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De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor een mobiele verkoopwagen. Deze wagen zal op maandagen in 2026 financieel advies en verzekeringen aanbieden op het Weijerplein in Boxmeer. Het besluit is op 1 juli 2026 genomen.

De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00002584. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek goedgekeurd, waardoor de verkoopwagen officieel is toegestaan op deze locatie.