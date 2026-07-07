Woonhuis gepland aan Bremweg in Mill

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een woonhuis aan de Bremweg in Mill.

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De aanvraag voor een omgevingsvergunning is op 2 juli 2026 ontvangen door de gemeente Land van Cuijk. Het gaat om de bouw van een woonhuis op een nog ongenummerd perceel aan de Bremweg in Mill.

Naast de bouw zijn ook een wijziging van regels in het omgevingsplan en de aanleg of verandering van een uitweg onderdeel van de aanvraag. De gemeente behandelt de aanvraag binnen de standaardtermijn van acht weken, die verlengd kan worden tot maximaal veertien weken.