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Buikschuifbaan komt naar Cuijk op 5 juli
Vandaag om 13:58
Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een buikschuifbaan nabij Potbeker 104 in Cuijk. Het evenement vond afgelopen zondag plaats.
De vergunning voor de buikschuifbaan werd op 2 juli 2026 goedgekeurd. De activiteit was gepland op 5 juli, nabij Potbeker 104 in Cuijk. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00004299.
Bij zo’n vergunning hoort een objectvergunning, die nodig is voor het plaatsen van tijdelijke objecten zoals deze attractie. Het besluit is definitief en kan niet zomaar worden teruggedraaid.
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