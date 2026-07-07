Buikschuifbaan komt naar Cuijk op 5 juli

Het college van Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een buikschuifbaan nabij Potbeker 104 in Cuijk. Het evenement vond afgelopen zondag plaats.

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De vergunning voor de buikschuifbaan werd op 2 juli 2026 goedgekeurd. De activiteit was gepland op 5 juli, nabij Potbeker 104 in Cuijk. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00004299.

Bij zo’n vergunning hoort een objectvergunning, die nodig is voor het plaatsen van tijdelijke objecten zoals deze attractie. Het besluit is definitief en kan niet zomaar worden teruggedraaid.