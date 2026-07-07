Leegstandvergunning aangevraagd voor Burgtstraat 4 in Boekel

Voor Burgtstraat 4 in Boekel is een leegstandvergunning aangevraagd. Het gaat om een aanvraag volgens artikel 15 van de leegstandwet.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor Burgtstraat 4 in Boekel is ingediend op 24 juni 2026. Het betreft een vergunning voor activiteiten die volgens de wet verplicht zijn. In deze fase is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas zodra de vergunning daadwerkelijk is toegekend.

Het pand ligt aan de Burgtstraat 4 en heeft postcode 5427AJ. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer 710619.