Leegstandvergunning verleend voor Burgtstraat 4 in Boekel

De gemeente Boekel heeft een leegstandvergunning verleend voor Burgtstraat 4. Het besluit is genomen op 26 juni 2026 en valt onder artikel 15 van de Leegstandwet.

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Het pand aan Burgtstraat 4 in Boekel heeft een leegstandvergunning gekregen. De aanvraag voor deze vergunning werd ingediend op 24 juni 2026 en is slechts twee dagen later goedgekeurd. Het besluit valt onder artikel 15, eerste lid onder c, van de Leegstandwet.

Deze vergunning maakt het mogelijk om het pand tijdelijk anders te gebruiken zonder dat de normale regels voor verhuur gelden. Het registratienummer van het besluit is 710619. Belangstellenden kunnen de vergunningstukken inzien door contact op te nemen met de gemeente Boekel.